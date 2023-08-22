İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.144 Temizlik Görevlisi alımı! Yeni İŞKUR ilanları
İŞKUR aracılığı ile 4.144 Temizlik Görevlisi alımı yapılacağı ilan edildi. En az ilkokul mezunu adaylar arasından personel temini sağlayacak olan kurumlar başvuruları toplamaya başladı. İşte başvuru şartları ve merak edilen detaylar.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) temizlik görevlisi alımına ilişkin yeni ilanlar yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde özel sektör ve kamu da olmak üzere istihdam sağlayacağını açıklayan kurumlar adaylardan en az ilköğretim mezunu olma şartı arıyor. Yayınlanan ilanlar kapsamında bazı kurumlarda KPSS puan şartı bulunurken bazı kurumlarda KPSS puan şartını esas alınmıyor.
İŞKUR Ağustos ayı Temizlik Görevlisi alımı ilanları kapsam toplamda 4.144 kişilik istihdam sağlayacağını açıkladı. İşte merak edilen detaylar…
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
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En az ilkokul mezunu olmak,
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Sağlık problemi bulunamamak,
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Takım çalışmasına yatkın olmak,
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Kişisel temizliğine önem veren
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Tam ve yarı zamanlı çalışmaya uygun
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18-40 yaş aralığında bulunmak.
İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden Temizlik Görevlisi alım ilanlarına başvuruda buluna bilmek için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335 internet adresine giriş yapın "MESLEK" yazan kutucuğa Temizlik Görevlisi yazarak ara ikonuna tıklayın. Tüm iller için yer alan ilanlar listelenecektir. Başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayarak kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
İlk defa başvuruda bulunacak adaylar E-Devlet şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ İLANLARI
İŞKUR KAYDI NASIL YAPILIR?
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur.
Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
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- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 4.144 Temizlik Görevlisi alımı! Yeni İŞKUR ilanları
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