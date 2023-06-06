"Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?