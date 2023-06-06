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Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

"Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında polis tayinleri ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, Polis tayinleri 2023 son dakika ne zaman yatacak? Polis tayin tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?

2023 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılı polis tayinlerinin açıklanmasına ilişkin henüz bir duyuruda bulunmadı. Ancak tayinler her yıl Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda polis tayinlerinin Haziran'ın ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

EGM TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek.

Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

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