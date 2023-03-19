"MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 bin personel alımı yapılacağını açıkladı ve branş dağılımını belirtti. Peki, MEB personel alımı başvuruları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?