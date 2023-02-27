EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!

"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan EKPSS için sorgulamalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamu kurumlarına memur olarak atanacağı duyurulmuştu. Peki, EKPSS tercih ve kura sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...