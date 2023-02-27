EKPSS tercih sonuçları BUGÜN açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Engelli memur yerleştirme sonucu sorgulama!
EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanacağı tarih adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. Konuya dair detaylı bilgi almak isteyenler, EKPSS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, sonuçların açıklanacağı tarih...
"EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında ÖSYM tarafından alınan EKPSS için sorgulamalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli bireyin kamu kurumlarına memur olarak atanacağı duyurulmuştu. Peki, EKPSS tercih ve kura sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, detaylar...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında alındı. Geçtiğimiz yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. EKPSS yerleştirme sonuçlarının 28 Şubat 2023 tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.
EKPSS KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin sosyal medya hesabından ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.
Sonuç ekranında adayların yerleştirildikleri kurumların adı yer alacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri
ile edineceklerdir.
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