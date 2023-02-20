THY 1000 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır 2023? THY DEPREMZEDE İŞ BAŞVURUSU | Şartlar, kontenjanlar, ücretsiz dil eğitimi...
THY 1000 personel alımı yapacak! Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yaşanan iki büyük depremin ardından Türk Hava Yolları'ndan depremzedelere iş fırsatı geldi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konuya dair tüm detayları açıkladı. Peki, THY 1000 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? işte, ayrıntılar...
THY 1000 personel alımı yapacak! Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yaşanan iki büyük depremin ardından Türk Hava Yolları'ndan depremzedelere iş fırsatı geldi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, konuya dair tüm detayları açıkladı. Peki, THY 1000 personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? işte, ayrıntılar...
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesinde 1000 konutluk Türk Hava Yolları Mahallesi projesi için çalışmalara devam ediyoruz.
ÜCRETSİZ İNGİLİZCE EĞİTİMİ VERİLECEK!
75 milyon dolarlık bu bağışımızın yanında yeni bir proje müjdesi vermek istiyorum. Deprem bölgesinde afetten etkilenen 1000 aileden birer kişiye Türk Hava Yolları ve İştirak şirketlerinde iş imkanı sunacağız. Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz. Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da üç ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz" dedi.
'BEN DE VARIM DİYECEKLERİNE İNANIYORUM''
Yaklaşan turizm sezonunda Hizmet İhracat Birliklerine (HİB) üye tüm ilgili sektörlere de öncülük edeceğine inandığını ifade eden Bolat, "Onların da bu taşın altına el koyacaklarını biliyorum. Bu sene üstün gayretle ülkemize 85 milyar Dolar getirerek hizmet ihracatında rekorlara imza atan HİB'e üye arkadaşlarımın her birinin de bu seferberlikte 'ben de varım' diyeceğine ve kendi işletmelerine uygun istihdam projelerini kısa zamanda ilan edeceklerine inanıyorum" diye ifade etti.
THY PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
THY personel alımına dair detaylar henüz belli olmadı. Şartlar ve kontenjanlar netleştiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.
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