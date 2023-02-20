HALKBANK personel alımı mülakat sonuçları | Müfettiş Yardımcılığı, İç kontrolör, BT Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sonuç listesi
Halkbank Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, BT İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi branşlarında alım yaptığını duyurdu. Sınav aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar mülakat sürecine dahil oldu. 6 Şubat'ta açıklanması beklenen sonuçlar deprem nedeniyle ertelendi. Peki Halkbank 2023 mülakat sonuçları açıklandı mı?
Halkbank 2023 mülakat sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Halkbank bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar uygun oldukları pozisyonlara başvuruda bulunarak mülakat aşamasına ulaştılar. Mülakat sürecinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih merakla beklenmeye başlandı. Peki Halkbank 2023 mülakat sonuçları açıklandı mı? Konuya ilişkin gelişmeler haberimizde...
HALKBANK 2023 MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Mülakat sonuçlarına ilişkin Halkbank tarafından yayımlanan resmi açıklama şu şekilde:
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok çevre ilimizi etkileyen deprem sebebiyle derin üzüntü içindeyiz. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
26 Aralık 2022 – 25 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ve bugün açıklamayı planladığımız mülakat sonuçlarına ilişkin açıklamamız ileri bir tarihe ertelenmiştir.
ALIM YAPILAN BRANŞLAR
Müfettiş Yardımcısı: 28
İç Kontrolör Yardımcısı: 35
Uzman Yardımcısı: 300
Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı: 7
Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı: 5
Servis Görevlisi: 1.000
HALKBANK SINAVI ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,
d) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
e) Yaş kriterine ilişkin olarak;
• Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
• Uzman Yardımcılığı için, 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,.
f) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;
Yaş kriterine ilişkin olarak;
• BT Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları 01.01.1994 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,
• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,
• BT İç Kontrolör Yardımcılığı için, Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
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- HALKBANK personel alımı mülakat sonuçları | Müfettiş Yardımcılığı, İç kontrolör, BT Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi sonuç listesi
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