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EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, BUGÜN açıklanır mı? EKPSS KURA SONUÇLARI 2023 | ÖSYM son duyurular!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.02.2023
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EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, BUGÜN açıklanır mı? EKPSS KURA SONUÇLARI 2023 | ÖSYM son duyurular!

EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih uzun zamandır merak konusu oluyor. Binlerce aday ÖSYM'nin internet sitesini sık sık kontrol ediyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası ÖSYM bazı sınavların başvuru ve sınav tarihlerinde değişikliğe gitti. Peki, EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

EKPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi.EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? sorusu arama motorlarında hız kazandı. ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini duyurdu. Peki, ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, henüz EKPSS tercih sonuçlarını erişime açılmadı. Tercih işlemleri 5-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz yıl sonuçlar Şubat ayının üçüncü haftası erişime açılmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık " 2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. " ifadelerini kullandı.EKPSS tercih sonuçlarının en geç Subat ayının sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

KURA İLE YERLEŞTİRME YAPILACAK

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile yerleştirme yapılırken; 6.1 Kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

6.2 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunları kura ile yerleştirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate alınmayacaktır.

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