EKPSS tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı, BUGÜN açıklanır mı? EKPSS KURA SONUÇLARI 2023 | ÖSYM son duyurular!

EKPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalara çevrildi.EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? sorusu arama motorlarında hız kazandı. ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini duyurdu. Peki, ekpss tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!