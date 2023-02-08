EKPSS tercih ne zaman 2023? EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI mı, atamalar ne zaman? ENGELLİ PERSONEL ALIMI ÖSYM!
"EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan kamuya engelli personel alımlarıyla ilgili açıklama yapmıştı. Başvuruları Ocak ayında tamamlanan EKPSS tercihlerinin sonuçları ÖSYM tarafından erişeme açılacak. İşte, EKPSS sonuçları hakkında merak edilen detaylar...
EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 5 Ocak 2023 itibarıyla başlayan EKPSS tercih başvuruları için verilen süre 13 Ocak 2023 tarihinde doldu. Şimdi ise gözler, tercihlerin açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçların tarihi araştırılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yerleştirme sürecine ilişkin açıklama geldi.Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, ayrıntılar...
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında duyuru yapılmadı. Geçen yıl başvurular 14 Ocak'ta bitmiş sonuçlar ise 17 Şubat'ta ilan edilmişti. Bu yıl bu süre hesap edildiğinde sonuçların 16 Şubat Perşembe açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.
2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih ne zaman 2023? EKPSS tercih sonuçları AÇIKLANDI mı, atamalar ne zaman? ENGELLİ PERSONEL ALIMI ÖSYM!
- Hangi illerde okullar 2 hafta tatil edildi? 13-20 Şubat okullar açılacak mı? Deprem sonrası eğitime ne kadar ara verildi? Kayseri, Diyarbakır, Malatya...
- Türkiye'ye deprem yardımı yapan ülkeler | 2023 Kahramanmaraş depreminde hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?
- Deprem hasar tespit başvurusu nasıl yapılır? Bina hasar tespiti nereye başvurulur? Depremde hasar gören evler için...
- Deprem Bölgesi GÖNÜLLÜ OLMA FORMU | Kızılay, AFAD, AHBAP, AKUT gönüllüsü nasıl olunur? 2023 başvuru şartları neler?
- DASK POLİÇE GÖRÜNTÜLEME | DASK neyi kapsar? Deprem sigortası nasıl yapılır, ne işe yarar? Zorunlu deprem sigortası detaylar...
- YKS 2023 ne zaman? YKS sınavı ERTELENDİ mi, ertelenecek mi? ÖSYM Üniversite sınav ve başvuru tarihleri...
- Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Müge Anlı bugün var mı, yok mu? 8 Şubat ATV yayın akışı...
- Okul tatil olan iller! Hangi illerde okullar 2 hafta tatil olacak? 2 hafta tatil olan iller hangileri? Süre uzatıldı...
- Van deprem son dakika 2023! 7 Şubat Van ve Kayseri'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- İL İL VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI! Kahramanmaraş, Malatya, Hatay vefat edenlerin isimleri açıklandı mı? İşte deprem bölgesinde son durum
- Artçılar ne zaman biter? Depremden sonra ne zaman eve girilir? Uzmanlar açıkladı...