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DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DSİ PERSONEL ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? DSİ PERSONEL ALIMI başvuru sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? İSİM LİSTESİ SORGULAMA!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatında, istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı için başvurular ocak ayında tamamlanmıştı. DSİ personel alımı sonuçları için kritik günlere girildi. Başvuruda bulunanları sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte, detaylar...

"DSİ memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), başvuru işlemlerini 11-23 Ocak 2023 tarihlerinde kabul etti. Adayların gözü kulağı DSİ başvuru sonuçları, isim listesi ve sonuç sorgulama ekranına çevrilirken, 15 gün detayı dikkat çekti. DSİ personel alımı başvuru sonuçları www.dsi.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Peki, DSİ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde yayınlanacak.Başvuru işlemlerinin 23 Ocak'ta sona erdi. Sonuçların 7 Şubat Salı gününe kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

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DSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr üzerinden başvuru sonuçları sorgulanabilecek.

Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

PERSONEL ALIMI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

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