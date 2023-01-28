Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ! Branş dağılımı, kontenjanlar...

2023 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

2023 öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadığı için atama takvimi açıklanmadı.2023 öğretmen atamalarına yönelik haberler ve atamalarla ilgili duyurular personel.meb.gov.tr adresinden yapılıyor.