MSB 16 bin sözleşmeli er-erbaş alımı yapacak! Peki, MSB sözleşmeli erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

2023 yılında MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan son dakika haberin ardından konuyla ilgilenenler detayları merak etmeye başladı. Peki MSB sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? MSB 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...

MSB 16 BİN SÖZLEŞMELİ ER, ERBAŞ ALIMI 2023!

Milli Savunma Bakanlığınca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor.