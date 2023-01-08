MSB 16 bin sözleşmeli er-erbaş alımı yapacak! Peki, MSB sözleşmeli erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde 16 bin sözleşmeli er, erbaş alacak. Peki MSB sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? MSB 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
2023 yılında MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan son dakika haberin ardından konuyla ilgilenenler detayları merak etmeye başladı. Peki MSB sözleşmeli er alımı başvuruları başladı mı, şartları neler? MSB 16 bin sözleşmeli er alımı başvuru nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar...
MSB 16 BİN SÖZLEŞMELİ ER, ERBAŞ ALIMI 2023!
Milli Savunma Bakanlığınca bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli erbaş, er alınması planlanıyor.
MSB SÖZLEŞMELİ ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlık, bu yıl içinde de toplam 16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı planlıyor.
Buna göre; MSB tarafından 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı 2023 yılında gerçekleştirecek. Başvuru tarihlerinin önümüzdeki aylarda duyurulması bekleniyor.
MSB tarafından yapılacak olan alımlar için henüz detaylar belli olmadı.Açıklamalar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
GEÇTİĞİMİZ YIL 12 BİN 940 SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ ALINDI
Nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinci ile yapılan çalışmaların ardından Bakanlık tarafından geçen yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve erbaş alındı.
Bunların büyük bölümü Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevlendirilirken, temin edilen personelden 10 binden fazlası eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı.
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- MSB 16 bin sözleşmeli er-erbaş alımı yapacak! Peki, MSB sözleşmeli erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
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