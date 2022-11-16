GSB personel alımı başvuru başladı mı? 2022 GSB sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartlar... Kimler başvurabilecek?

GSB personel alımı ilanının yayımlanması ile birlikte başvuru süreci merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan pozisyonlara yapılacak personel alımının detayları belli oldu. 2022 GSB personel alımı başvuur şartları ve kadro dağılımı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte tüm detaylar...

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

GSB tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Adaylar başvurularını, 17 - 22 Kasım 2022 tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.