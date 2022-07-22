Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2022 1. Dönem kapsamında bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz'da gerçekleştirildi. Yazılı sınava ilişkin soru ve cevapların yayımlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.