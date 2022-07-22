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17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 1. Dönem kapsamında 3.250 bekçi alımı için yazılı sınav gerçekleştirildi. Yazılı sınava ait soru ve cevapların erişime açılmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bekçilik sınav sonuçları için tarih açıklaması geldi. Peki, 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2022 1. Dönem kapsamında bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz'da gerçekleştirildi. Yazılı sınava ilişkin soru ve cevapların yayımlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, 17 Temmuz bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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