📣3 bin bekçi alımı başvuru şartları 2022! EGM, Jandarma Genel Komutanlığı JGK bekçi alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'ye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.