Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 5 bin OGM işçi alımı başvuru şartları 2022 nelerdir?
Binlerce kişi gündemde sıklıkla Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapacağını duyurmasının ardından detaylar merak edilir oldu. Peki 5 bin OGM işçi alımı başvuru şartları 2022 nelerdir? Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre OGM 5 bin işçi alımı için genel şartlar ve özel koşullar belli oldu, başvuru yapmak isteyenler öğrenmek istediği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 5 bin OGM işçi alımı başvuru şartları 2022 nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. OGM işçi alımı başvuru tarihi ve şartları belli oldu, detaylar kariyer hedefleyen binlerce kişi tarafından merak edilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...
5 BİN TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
OGM işçi alımı başvurusunda bulnacak adaylar 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.
OGM VE DSİ PEROSNEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELERDİR?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde:
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
- Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
- Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
- Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,
- Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI
- En az ilköğretim mezunu en fazla ortaöğretim mezunu olmak,
- "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından "sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
- Cinsiyeti erkek olmak,
- Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 25 yaşını doldurmamış olmak,
- Bölge Müdürlüklerince ilan edilecek uygulamalı sınav tarihinde yapılacak ölçümlerde; en az 1.67 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?
- İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
- 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
- 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...
- "Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf bursluluk sınav başvuruları başladı mı? PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman?