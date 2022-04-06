Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ (NİHAİ-YEDEK)

İşe alınacak sürekli işçiler, kura tamamlandıktan sonra sonuçlara asıl ve yedek adaylara ilişkin listelere, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurulara, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi üzerinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ulaşabilecek. Duyurularla ilgili herhangi bir hususta adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak.