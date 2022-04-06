Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Kura sonuçları da https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Fahrettin Koca'nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonuçları için kritik günlere girildi. Canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek olan kura ile ilgili olarak detaylar merak ediliyor. İşte, Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvuruları sona erdi. Temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak Sağlık Bakanlığı başvuruları İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyarak atamaya hak kazananlar noter kurası sonucu belirlenecek.
Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak.
Kura 06 Nisan 2022 tarihinde 09:00 - 18:00 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTEYE NASIL BAKILIR?
esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden İŞKUR şifreniz ve TC kimlik numaranız ile giriş yapın.
İŞKUR şifrenizi hatırlamıyorsanız yandaki e Devlet şifresi ile giriş kısmından girebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ BAŞVURULARIM yazan kısma tıklayın. Daha sonra Sağlık Bakanlığı iş başvurunuzu göreceksiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI NİHAİ LİSTE AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İŞKUR bir açıklama yaparak başvurusu kabul olan, kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin isim listelerini kamuoyu ile paylaştı.
Nihai listede yer alan isimler, kura çekimine girmeye hak kazandı.
Nihai liste, işçiliği kazananların isimleri değil, kuraya katılacakların listesidir. Nihai listedeki adaylar 6 Nisan günü kuraya alınacak.
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