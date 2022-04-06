SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 bin sürekli işçi alımı için detaylar belli oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak alımlar neticesinde isim listesi duyurulacak. Başvuruda bulunan adaylar kura çekimini canlı takip etmek istiyor. İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?