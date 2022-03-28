MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Son açıklamalar...
MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli alım ilanına göre 63 fizyoterapiste ek olarak 1588 destek personeli (aşçı, aşçı yardımcısı) Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. İşte, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Son açıklamalar...
MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB, bakanlık bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere KPSS B grubu puan sıralaması ile boş kalan 63 fizyoterapist pozisyonuna ve 1588 destek personeli alacak. Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanan MEB personel alımı başvuruları başladı. İşte, MEB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? Son açıklamalar...
MEB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Fizyoterapist ve destek personelinin istihdam edileceği personel alımının başvuru tarihleri şöyle:
21 Mart – 1 Nisan 2022 (saat 23.59'a kadar)
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Genel Şartlar
- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.
- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.
- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Özel Şartlar
a) Sözleşmeli Fizyoterapist
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olanlardan sözleşmeli fizyoterapist pozisyonlarına, 13.11.2021 tarihli yerleştirmede en son ataması yapılmış adaydan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan üstünlüğü çerçevesinde sıradaki adayların atamaları yapılacaktır.
b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)
- Lisans düzeyinde;
Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
- Ön Lisans düzeyinde;
Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
- Ortaöğretim düzeyinde;
Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.
- (Servis, pastacılık, bar, host ve hosteslik vb. bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.)
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
- Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.
- Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.
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