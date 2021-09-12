Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sosyal medyanın diline düştü! Alay konusu oldu!
Camdaki Kız'da Sedat karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun oyunculuk performansı alay konusu oldu! Camdaki Kız, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşurken, dizinin Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu sosyal medyanın diline düştü. İşte ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun alay konusu olduğu paylaşımlar…
Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız' adlı romanı diziye çevrildi. Dizide Burcu Biricik (Nalan) ve Feyyaz Şerifoğlu (Sedat) başrol karakterlerini canlandırırken romandaki 'Hayri' karakterini ise izleyeci merakla bekliyor.
Camdaki Kız dizisinin Sedat karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun oyunculuğu sosyal medya kullanıcılarının alay konusu oldu!
Camdaki Kız, yayınlanan yeni sezon bölümü ile siftahını yaptı. Aylardır merakla beklenen yeni sezon, seyircilerin beklentilerini tam anlamıyla karşılayamadı. Fakat buna rağmen en çok konuşulan konularından biri Camdaki Kız dizisi oldu.
SEYİRCİLER HAYRİ'Yİ BEKLİYOR
Seyirciler genel olarak dizinin oldukça sıkıcı ve durağan geçtiğini belirtirken, Hayri karakterinin bir an önce diziye dahil olup bu durağanlığı ortadan kaldırması gerektiğini savundu. Ancak dizi ile ilgili en çok konuşulan konu, dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu'nun oyunculuğu oldu. Bu konuda uzun süredir eleştiri alan Şerifoğlu'nun kendisini geliştirmesi gerektiğini daha önce defalarca gündeme geldi.
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EZON ARASINI DEĞERLENDİREMEDİ
Ancak anlaşılan o ki Feyyaz Şerifoğlu sezon arasını pek iyi değerlendirememiş. Dün yayınlanan bölümde oyunculuğu yerlerde sürünen Şerifoğlu, özellikle sarhoş rolü yapmaya çalıştığı sahneler sonrası sosyal medyada alay konusu oldu. İşte Feyyaz Şerifoğlu ile ilgili yapılan o paylaşımlardan bazıları...
FEYYAZ ŞERİFOĞLU'NUN ALAY KONUSU OLDUĞU PAYLAŞIMLAR
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