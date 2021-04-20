MSÜ personel alımında son saatler! 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5)Genel yetenek ve genel kültürü,

(6)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

b) Baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Baraj notunun altında puan alan adaylar elenir.

c) Nihai değerlendirme sözlü sınavnotuna göre yapılacaktır.

ç) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.