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MSÜ personel alımında son saatler! 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Milli Savunma Üniversitesi'ne yapılacak sözleşmeli personel alımında son viraja girildi. 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin başvurular devam ediyor. Henüz başvuru yapamayan adaylar, başvuruların biteceği tarihi araştırırken bir yandan da şartlar konusunda detayları merak ediyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? MSÜ personel alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 20.04.2021
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MSÜ personel alımında son saatler! 2021 MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

MSÜ personel alımı son gün ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi'ne yapılacak 200 sözleşmeli personel alımında süreç tamamlanıyor. Personel alımına ilişkin başvurular 1 Nisan'da başlamıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar sınav tarihini beklerken, henüz başvuru yapamayan adaylar ise son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? MSÜ personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

MSÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Yaıymlana ilana göre, 1 Nisan'da başlayan başvurular 21 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak. Adaylar başvurularını http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.

Adaylar, e-Devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak 'Tercih Yap' ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecek. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelikler tablosunda (TABLO-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tradresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacak.

Adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacak.

SINAV NASIL OLACAK?

Başvuru kılavuzunda bulunan şartlarıtaşıyantüm adaylar, ilgili KPSS puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru sıralanacak olup sözlü sınava atama yapılacak kadro sayısının en fazla 10 (on) katına kadaraday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlüsınava çağrılacaktır.

SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

a) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara),
(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
(3)Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
(4)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
(5)Genel yetenek ve genel kültürü,
(6)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

b) Baraj notu 100 üzerinden 70'tir. Baraj notunun altında puan alan adaylar elenir.

c) Nihai değerlendirme sözlü sınavnotuna göre yapılacaktır.

ç) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

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