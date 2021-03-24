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Müge Anlı’ya Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan gururlandıran ödül!

Atv’nin izlenme rekorları kıran programı ile Tatlı Sert programı ile birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atan Müge Anlı’ya gururlandıran bir ödül daha geldi. tarafından “Yılın En İyi Programı” ödülüne layık görüldü.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Müge Anlı’ya Engelsiz Yaşam Vakfı'ndan gururlandıran ödül!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından "Yılın En İyi Programı" ödülüne layık görüldü.

"Engelsiz Yaşam Vakfı" kurucusu ve Genel Başkanı Atilla Kalpakarslan ve vakfın Genel Koordinatörü Şeniz Ulusoy bugün canlı yayına gelerek, Müge Anlı'ya "İnsanlarımızın önündeki engelleri kaldırdığınız ve bu ekran aracılığıyla da halkımızı teşvik ettiğiniz için bu ödülü size takdim etmek istedik" dediler.

Yılın En İyi Program ödülünü alan Anlı, "Her ödül aldığımda dediğim gibi bu ödülleri seyircilerim adına alıyorum. Çünkü bu programı onlarla beraber hazırlıyoruz." diyerek vakfa ve izleyicilerine bir kez daha teşekkür etti.

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