Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan bir Ceylan geçti! Ölümü bölümü damga vurdu

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,43 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. 187. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!