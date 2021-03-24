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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan bir Ceylan geçti! Ölümü bölümü damga vurdu

6 sezondur Atv ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Aksiyon ve hüzün dolu bölüme ’nin vurulması damga vurdu.

MEDYA
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan bir Ceylan geçti! Ölümü bölümü damga vurdu

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve hüzün dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne 'nin ölümü damga vurdu. Tuncay tarafından kaçırılan Ceylan, bölümün final sahnesinde Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü.

"BİR CEYLAN GEÇTİ, İYİ Kİ!"

Dizide Ceylan Çakırbeyli karakterine hayat veren Sanem Çelik bölüm sonrası ekiple vedalaştı. Sosyal medya hesabından "Bir Ceylan geçti, iyi ki!" mesajı yayınlayan Sanem Çelik tüm ekibe teşekkür etti.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %10,43 izlenme oranı ve %21,85 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. 187. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

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