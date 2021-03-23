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Maraşlı’da büyük hesaplaşma! Mahur'un intikamını aldı

Atv’nin sevilen dizisi ’nın dün akşam yayınlanan 11. bölümüne, Maraşlı’nın intikamı damga vurdu. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı Maraşlı’nın yeni bölümünde hem duygu yüklü hem de aksiyon dolu bölümü nefesleri kesti.

MEDYA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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Maraşlı’da büyük hesaplaşma! Mahur'un intikamını aldı

Maraşlı, Savaş'ın yasadışı işlerinde ortağı olan Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'un intikamını aldı. Heyecanın hız kesmediği bölümde ameliyattan çıkan Mahur'a gözü yaşlı bir şekilde veda eden Maraşlı, hayatını tehlikeye atarak büyük bir çatışmaya girdi.

Savaş'ın korumasında olan Sami'yi öldürmek isteyen Maraşlı, Savaş'la yine karşı karşıya geldi. Kızı Zeliş'in evde olduğu sırada evine gözdağı vermek için saldırı düzenleyen Savaş'ın çabaları boşa çıktı. Maraşlı sağ kolu Nevzat'la birlikte adeta savaşa gider gibi hazırlandığı büyük çatışmada gözünü kırpmadan Mahur'un intikamını aldı.

Bölümde Maraşlı'nın, Mahur'u hastanede ziyaret ettiği ve şiir defterini hediye ettiği duygu yüklü sahne büyük beğeni topladı.

Aksiyon dolu hesaplaşma sahneleriyle temposu bir an bile düşmeyen bölümde, Ozan'ı öldürdükten sonra yurtdışına kaçmak isteyen İlhan'ı, ağabeyi Necati'nin kimliğini gizleyerek polise ihbar etmesi Necati'nin gizemli planlarının ipucunu verdi.

Maraşlı 11. bölüm izle MARAŞLI 11. BÖLÜM İZLE
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