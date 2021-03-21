21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Medya Haberleri Hercai 64. bölüm canlı izle | Hercai yeni bölüm canlı izle

Hercai 64. bölüm canlı izle | Hercai yeni bölüm canlı izle

. yeni bölüm canlı izle! ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Reyyan yoksa Miran yok..." sözü dikkat çekiyor. İşte canlı izleme adresi...

MEDYA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL
Hercai 64. bölüm canlı izle | Hercai yeni bölüm canlı izle

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir. Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir. Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar. İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır. Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi? Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi? Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?

HERCAİ 64. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Hercai dizisinin Reyyanı Ebru Şahinin güzelliğini kimden aldığı belli oldu! HERCAİ DİZİSİNİN REYYAN'I EBRU ŞAHİN'İN GÜZELLİĞİNİ KİMDEN ALDIĞI BELLİ OLDU!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA