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Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı Umut mu?

ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı? İşte Hercai 64. yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı Umut mu?

Miran, Reyyan'ın ölümle yüz yüze geldiğini öğrenir.

Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı Umut mu?

Bütün olanların sorumlusu Füsun'dur ve Miran ona bedel ödetecektir.

Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı Umut mu?

Ve Reyyan'ın hastalığı, Hazar ve Azize arasında yeni bir kapıyı açar.

Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı Umut mu?

İntikam almak için Cihan'a anlaşma teklif eden Füsun, Şadoğlu ailesini bir arada tutan her şeyi, tek tek yok etmeye yemin eder. Reyyan'ı kurtarmak için çabalayan Miran, vakıfta çıkan yangınla sarsılır.

Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı Umut mu?

Cihan, Füsun'un anlaşma teklifini kabul edecek mi?

Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı Umut mu?

Azize, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hazar'la arasındaki duvarları yıkmayı başarabilecek mi?

Miran bir kararın eşiğinde: Reyyan mı Umut mu?

Büyük bir kaosun ortasında kalan Reyyan, canı pahasına doğurmak istediği Umut'tan vazgeçmek zorunda kalacak mı?

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