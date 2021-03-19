19 Mart 2021, Cuma
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Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

ekranlarında yayınlanan başrollerini ve 'un paylaştığı , reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, Maraşlı'nın geleceğinden korkan önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölümünde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir.

Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır?

Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder.

Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır?

Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer.

Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir?

Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar.

Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer.

Maraşlı gözünü karartıyor! “Yaşamak ve yaşatmak için!”

Bu çatışma kayıplara neden olacaktır.

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