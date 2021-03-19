Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! Demir'in öfkesi Adana'yı korkuttu ama Fikret'i durduramadı!

Tüm Adana onları alkışlarken, bu haberler iki kişiyi ise öfke içinde bıraktı! Fikret ve Ümit, bu olan bitenden hiç mutlu olmadılar.

FİKRET'İN ACIMASIZ PLANI İŞE YARAMADI

Fikret, Ümit'in Demir'in karşısında yeterince etkili olmadığına inanınca, kendi karanlık planlarını devreye sokmaya karar verdi. Bir takım adamlara yüklü bir ödeme yaparak, onlara bir talimat verdi. Verdiği talimat, Adana'ya sadece savaşı getirmekle kalmayacak, Demir ve Züleyha'nın herkese yeni iş olanakları sağlamayı hedefleyen yatırımlarını da havaya uçuracaktı. Adamlar, Demir'in dış ticaret kamyonlarının altına bomba yerleştirdi. Ancak planı istediği gibi gitmedi. Polis bombaları ele geçirdi ve Demir'i durumdan haberdar etti.

SEVDA, DEMİR'İ YAKALAYACAK MI?

Yıllardır beklediği hayata kavuşan Demir, Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını da çekmeye başladı. Ümit'e durumu açıklamaya kalktığında ise, Ümit onun konuşmasına izin vermeyerek, durumu kendisi için avantaja çevirmeye çalıştı. Anlayışlı bir sevgili olarak bekleyeceğini ima etti. Demir onu kırmamaya çalışırken, aralarındaki ilişkiyi bitirmeyi de başaramadı. Demir'in Züleyha ile yakaladığı mutluluğu bozmasına izin vermek istemeyen Sevda da, Ümit'in kapısına dayanıp, Demir'i orada bulmaya çalıştı.

TÜM TÜRKİYE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YI İZLEDİ!

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 87.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,58 izlenme oranı ve %27,18 izlenme payı, AB'de %8,26 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,34 izlenme oranı ve %23,46 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 88.bölümünde #YorgunKalbim etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine her Perşembe 20.00'de atv'de!