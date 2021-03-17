Kardeşlerim’den izlenme rekoru

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, hem televizyonda hem de dijital medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne ait 1. Tanıtımı Pazar gününden bu yana "Trendler" listesinin zirvesinde yer alırken, geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. Tanıtımı da yine listeye girdi ve aynı anda iki tanıtımıyla en çok izlenenler arasında yer alarak nadir görülür bir başarı yakaladı.