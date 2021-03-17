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Kardeşlerim’den izlenme rekoru

Atv’nin yeni dizisi , ilk bölümünden itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. 20 Mart Cumartesi günü 5. Bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin yeni bölüm tanıtımları Youtube’da 8 milyon izlenmeyi geçti.

MEDYA
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Kardeşlerim’den izlenme rekoru

Atv ekranlarının yeni dizisi 'in, 5. Bölüm tanıtımları Youtube'da 8 Milyon izlemeyi geçti!

Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle izleyenleri kalbinden vurmayı başaran Kardeşlerim'in 20 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölümüne ait 2 tanıtımı Youtube'da 8 Milyon izlemeyi geçerek büyük bir başarı sağladı.

Kardeşlerim 5. yeni bölüm 2. fragmanı izle KARDEŞLERİM 5. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, hem televizyonda hem de dijital medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümüne ait 1. Tanıtımı Pazar gününden bu yana "Trendler" listesinin zirvesinde yer alırken, geçtiğimiz akşam yayınlanan 2. Tanıtımı da yine listeye girdi ve aynı anda iki tanıtımıyla en çok izlenenler arasında yer alarak nadir görülür bir başarı yakaladı.

İzleyicinin merakla beklediği 5. Bölümde yine heyecan dorukta olup, yürekler Kardeşlerim için çarpacak.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 27 Mart Cumartesi akşamı atv'de!

Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı izle KARDEŞLERİM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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