Kuruluş Osman 49. yeni bölüm | Osman Bey'den Dündar Bey'e oyun!

Obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğundan şüphelenen Osman Bey, gerçeği ortaya çıkarmak için Savcı Bey ve Bamsı Bey'le istişare etti. Dündar Bey'i takip etmekle görevlendirdiği Savcı Bey'in, amcalarının Süleyman ve Melik'le görüştüğü bilgisini getirmesi üzerine "Ticaretimizi, emmim sevk ve idare eder. Tacirlerle görüşmesine sebep lazım değil" diyen Osman Bey, Bamsı Bey'in "Alacası dışlarında ikisinin de beyim. Ne vakit nursuz suratlarını görsek ardından bir fenalık gelir" sözlerini "Zan ile adalet olmaz! Şüphe üzerine kelle düşürülmez! Toya yapılan saldırı Togay'ın işi... Cerkutay sayesinde emin olduk! O vakit Togay'a istihbaratı veren de obadaki hain. Demek ki Togay ile Tekfur Nikola ittifak içinde" şeklinde yanıtladı.

Dündar Bey'le ilgili gerçeği öğrenmek isteyen Osman Bey, Savcı Bey'e "Küçükken, elmaları çeşmenin teknesine atardık yemeden evvel hatırlar mısın ağabey" dedi. Savcı Bey'in "Çürüklerinin içindeki kurtlar çıksın diye" sözleri üzerine, "Emmimle alakalı içimize düşen kurdu çıkarmaz isek, bu kurt bizi yiyecek! O vakit elmayı suya atacağız" dedi. Savcı Bey, "Eğer hain emmimse, onun kellesini almak bana düşer. Eğer oğlumun asıl katili emmimse" çıkışını "Öğreneceğiz ağabey. Öyle bir oyun kuracağız ki, hem Dündar emmimin hain olup olmadığını anlayacağız hem de Geyhatu'nun köpeği Togay'ı üzerimize çekip itlaf edeceğiz" sözleriyle yanıtlayan Osman Bey, zekice planını uygulamaya koymak üzere Dündar Bey'i huzuruna çağırdı.