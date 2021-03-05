Müge Anlı'daki domuz bağı cinayetinde flaş gelişme! Makbule Sarı'nın katillerinin cezası belli oldu

'ODUNLA VURMADIM'

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar Sekan Uluz ile Hayrettin Görgülü, pişman olduklarını söyledi. Sanık Uluz, yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Ben odunla vurmadım. Dayımın odunla vurmasını engellemek için tokat attım" dedi.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanık Görgülü ise öldürme niyetlerinin olmadığını kaydederek, "Evden yüklü bir miktarda para çıkmadı. Çıksa biz söylerdik. Bizim amacımız sadece hırsızlıktı. Öldürme gibi bir niyetimiz yoktu. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

Maktul yakınları sanık avukatı savunma yaparken, Makbule Sarı'nın çarşafa sarılı fotoğrafını da göstererek, "Annemi öldürme kasıtları yoksa neden ağzını bağladılar?" diyerek tepki gösterdi. Yargılama sonucunda sanıklar Serkan Uluz ile Hayrettin Görgülü, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 9 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi.