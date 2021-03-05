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Maraşlı'da aşk ağır basıyor!

ekranlarında yayınlanan başrollerini ve 'un paylaştığı , reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, "Ya 'u geri getirirsin, ya da bizimle işin biter!" sözü dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Maraşlı'da aşk ağır basıyor!

Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi?

Maraşlı'da aşk ağır basıyor!

Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek?

Maraşlı'da aşk ağır basıyor!

Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir.

Maraşlı'da aşk ağır basıyor!

Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi?

Maraşlı'da aşk ağır basıyor!

Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar.

Maraşlı'da aşk ağır basıyor!

Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi?

Maraşlı'da aşk ağır basıyor!

Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

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