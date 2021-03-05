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Hercai'de yarım kalan ne varsa tamamlanıyor! Miran ve Reyyan’ın unutulmaz düğünü

ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, ''Bizim hikayemiz ölümsüz bir sevda oldu...'' sözü dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Hercai'de yarım kalan ne varsa tamamlanıyor! Miran ve Reyyan’ın unutulmaz düğünü

, 'ın 'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat 'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir.

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Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır.

En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, ve 'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

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