Boşanma kararı Çukurova’ya damga vurdu! Demir’in artık hayata dair ‘Ümit’i var

Demir, önce Fekeli ile konuşup akıl aldı. Ama Yaman soyadına iftira atıldığı düşüncesinin öfkesini kimse dindiremedi. Gazetelere ilan veren Demir, babasına atılan iftirayı duyurdu ve bu iftirayı atan kişiyi mertçe karşısına çıkmaya davet etti.

Bütün bu olan biten Züleyha'ya kendisini gerçekleri bulmak zorunda hissettirdi. Ve Sevda'yı da ikna ederek, alışverişe gidiyoruz diye İstanbul'a eski kâhyanın eşini bulmaya gitti.