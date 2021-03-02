Akıncı’da sürpriz değişiklik! Kadroya güçlü transfer
Türkiye’nin ilk kahramanı Akıncı, her hafta Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkamaya devam ederken dizide önemli bir değişiklik yaşandı. Akıncı’nın güçlü kadrosuna bir isim daha eklendi. Senarist Altuğ Küçük, 13. bölümden itibaren dizinin senaryosuna imzasını atacak.
Güçlü oyuncu kadrosuyla her Cuma atv ekranlarında seyirciyle buluşan Akıncı dizisine taze bir kan geldi. Her detayı incelikle düşünülerek, özenli ve büyük bir çalışmayla hayata geçirilen dizinin yeni senaristi Altuğ Küçük oldu.
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisi, senarist Altuğ Küçük'ün imzasını taşıyacak yeni bölümleriyle her Cuma 20.00'de atv'de.
9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, başta durumu gören Fatih olmak üzere herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir.
Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştırırken Lukas'la ilgili beklenmedik bir gelişme Cüneyt ve Köksal'ın gündemini değiştirir.
Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur.