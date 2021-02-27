27 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Medya Haberleri Kardeşlerim 2. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Kardeşlerim 2. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

2. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımında "Kardeşinizin durumu kritik..." sözleri dikkat çekti. canlı izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

MEDYA
Giriş Tarihi: 27.02.2021
ABONE OL
Kardeşlerim 2. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

KARDEŞLERİM DİZİSİNDE BU HAFTA

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz.

Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer. Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.

2. BÖLÜM CANLI İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA