Kardeşlerim 2. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 2. bölüm canlı izle! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan dizinin yeni bölüm tanıtımında "Kardeşinizin durumu kritik..." sözleri dikkat çekti. Kardeşlerim 2. bölüm canlı izle linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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KARDEŞLERİM DİZİSİNDE BU HAFTA
Kadir, Ömer, Asiye ve Emel başlarını sokacak bir yer bulmuşlardır. Yengeleri Şengül, çocuklardan kurtulmanın yollarını ararken, onların dramından faydalanma fırsatını da kaçırmaz.
Akif Atakul, sebep olduklarını örtbas etmek için elinden geleni yapar. Yoluna çıkan her engeli kaldırmakta ustalaşan Akif'in yolu, bu kez beklenmedik bir şekilde büyük bir çıkmaza girer. Kadir, kardeşlerine bakabilmek için sabah akşam iş ararken, Ömer ve Oğulcan başlarına beklenmedik bir bela açarlar. Bu yaşanan olay, zengin ve yoksul çocuklar arasında asla dinmeyecek olan çatışmanın da başlangıcı olacaktır.