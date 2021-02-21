KARDEŞLERİM DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞADI?

Hayata ve birbirlerine sımsıkı tutan dört kardeş; Kadir, Ömer, Asiye ve Emel, anne ve babalarını hiç beklenmedik bir şekilde peş peşe kaybetmenin acısı ile yıkılırlar. Mütevazı ama mutlu bir yaşam süren bu 4 kardeşin hayatı bu felaketle tamamen alt üst olur. Yürekleri anne ve babalarının acı ile yanarken bir yandan da hayat mücadelesi veririler. Kardeşlerin kaderini değiştiren bu olayın perde arkasındaki isim olan Akif Atakul ise yaptıklarının bedelini ödemeden sıyrılmak için gerek tüm hamlelerini yapar.