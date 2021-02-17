Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali'nin öğütleri! Milyonlar ekrana kilitlendi

Obaya döndüğünde Şeyh Edebali'yle buluşan Osman Bey, hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi. Edebali'den İslam dünyasındaki durum hakkında bilgi alan Osman Bey, "Erzurum yaylalarından Halep çöllerine akıttığımız kan artık görklü bir devlet ister şeyhim" diyerek adım adım ilerlettiği devlet kurma planını şeyhine açtı. Şeyh Edebali'nin cevabı ise "İster oğul! Dahi alemi islamın, alemi Türkün beklediğidir! Adalet üzere bir cihan devleti! Göğsünden filizlenen görklü çınar gibi, gölgesine cümle cihan mazlumunun sığınacağı bir devlet" oldu.

Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e bir de hediyesi vardı. Anadolu erenlerinin desteğini müjdeleyen ve Tapduk Emre'nin misafiri olma şerefine eriştiğini anlatan Şeyh Edebali, "Nallıhan-ı Karahisar'a varıp yüzünü görmek nasip oldu! Beylik haberini dahi kendisinden işittim. Beyime bir hediye göndermiştir. Sana dervişi Emrem Yunus'un bir mısrasını hediye gönderdi" diyerek şu sözleri söyledi: "Erenler nefesidir devletimiz anınla fitneden olduk münezzeh!"

Bu kutlu hediye karşısında yüzü aydınlanan Osman Bey ise "Geldiniz içimizi ısıttınız, aklımızı ışıttınız şeyhim. İnşallah Türk'ün ve İslamın yeni devletinin harcını, erenlerin nefesi ile karacağız" Şeyh Edebali'yi sözleriyle selamladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.