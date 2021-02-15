15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Medya Haberleri Kuruluş Osman 46. yeni bölüm son fragman! Malhun Hatun geliyor

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm son fragman! Malhun Hatun geliyor

Yeni sezonla birlikte reyting rekorları kıran ATV'nin sevilen dizisi 'ın 46. yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni fragmanında 'un ilk kez izleyici karşısına çıkacağı anlaşılıyor. İşte Kuruluş Osman'ın 46. yeni bölüm son fragmanı...

MEDYA
Giriş Tarihi: 15.02.2021
ABONE OL
Kuruluş Osman 46. yeni bölüm son fragman! Malhun Hatun geliyor

Dizinin 46'ncı bölümünde Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun'u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun da ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman 46. yeni bölüm son fragman! Malhun Hatun geliyor KURULUŞ OSMAN 46. YENİ BÖLÜM SON FRAGMAN! MALHUN HATUN GELİYOR

TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR

Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

Kuruluş Osmanın çömlekçi İdrisi Bahtiyar Engin: Bir Türk olarak gururumu okşuyor KURULUŞ OSMAN'IN ÇÖMLEKÇİ İDRİS'İ BAHTİYAR ENGİN: BİR TÜRK OLARAK GURURUMU OKŞUYOR
Kuruluş Osman nefesleri kesecek! Hainler temizlenecek, kutlu devlet yükselecek KURULUŞ OSMAN NEFESLERİ KESECEK! HAİNLER TEMİZLENECEK, KUTLU DEVLET YÜKSELECEK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA