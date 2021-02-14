Hercai 59. bölüm izle! | Hercai yeni bölüm izle
Hercai 59. yeni bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Beni ardında bıraktın Miran…" sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölüm izleme adresi...
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HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA
Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.