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Hercai 59. bölüm izle! | Hercai yeni bölüm izle

59. yeni bölüm izle! ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Beni ardında bıraktın Miran…" sözü dikkat çekiyor. İşte izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Hercai 59. bölüm izle! | Hercai yeni bölüm izle

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir. Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir. Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh'un aklına bir çözüm gelir. Ancak bu işlerin iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olacaktır.

HERCAİ 59. YENİ BÖLÜM İZLE

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