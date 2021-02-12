Atv tüm günün birincisi oldu! Rakiplerine fark attı

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert ile öğlen kuşağının en çok konuşulan yapımı Esra Erol'da aldıkları izlenme payıyla tüm yapımları geride bıraktılar.

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da dün yayınlanan bölümleriyle (11 Şubat Perşembe) en yüksek izlenme payı alan yapım oldular.

Müge Anlı, Tüm Kişiler kategorisinde %40,02 AB Sosyal Statü'de %29,84 20+ABC1 kategorisinde ise %37,43 izlenme pay'ına Esra Erol'da Tüm Kişiler kategorisinde %30,04, AB Sosyal Statü'de %18,95, 20+ABC1 kategorisinde ise %24,41 izlenme pay'ına ulaşarak yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktılar.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ise Tüm Kişiler'de %12,20 izlenme oranı ve %25,02 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de'de %8,43 izlenme oranı ve %17,82 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,53 izlenme oranı ve %21,44 izlenme payı alarak birinci oldu.