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Akıncı 7. bölüm izle! | Akıncı yeni bölüm izle

7. yeni bölüm izle! | ekranlarında seyircisiyle buluşan , reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Akıncı 7. bölüm izle! | Akıncı yeni bölüm izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

AKINCI 7. YENİ BÖLÜM İZLE

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