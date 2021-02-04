Kuruluş Osman'da gergin toy: Osman Bey ve Bamsı Bey karşı karşıya geldi

Bamsı Bey, "Osman Bey kulaklarım yanlış mı işitti? Yoksa sen "Kulucahisar'ı verelim" mi dersin? Benim tanıdığım, bildiğim Osman Bey bunu demez! Böyle bir emir veremez" diyerek itiraz ederken; Osman Bey kararından dönmeyeceğini bildirdi.

Osman Bey, Dündar Bey'i teklifi kabul ettiğini bildirmek üzere İnegöl'e yollarken; Bamsı Bey itirazını şu sözlerle sürdürdü: "Alınan kaleyi teslim etmek töreye aykırıdır. Bey dahi törenin dışına çıkamaz. Seni şiddetle uyarırım Osman Bey! Esir olan yeğenin olmasa böyle bir karar vermezdin! Yeğenin için töreyi çiğneyemezsin!" Osman Bey'in "Doğru dersin Bamsı Bey! Yeğen benim yeğenimdir, sağ salim yanıma dönmesini isterim" sözlerine Bamsı Bey "Osman Bey! Osman Bey! Ben bu yaşa Oğuz töresinin hiçe sayıldığını görmek için gelmedim. Madem çiğneyeceğim dersin önce benim cesedimi çiğneyesin" diyerek sert çıktı.

"HEPİNİZ UYASINIZ!"

Gündüz Bey'in araya girmesi ile ortalık yatışırken, Osman Bey "İstişare ettik; diyeceğinizi dediniz. Gayrı Kayı Beyi kararını söyledi. Bay Hoca alınacak; kale verilecek. Hepiniz uyasınız!" diyerek son sözü söyledi.