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Kuruluş Osman oyuncularına ödül yağmuru! Geceye damda vurdular

Çarşamba akşamları ’de yayınlanan, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ilgiyle izlenen ekranların başarılı dizisi ‘’, dizi ve film dünyasının değerlendirildiği Kristal Küre Ödülleri’ne damga vurdu.

MEDYA
Giriş Tarihi: 24.01.2021
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Kuruluş Osman oyuncularına ödül yağmuru! Geceye damda vurdular

Halk oylarıyla dizi ve film dünyasının en iyilerinin belirlendiği ödüllerde '' dört ödül birden aldı.

Grand Cevahir'de gerçekleştirilen törende "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, 'Kuruluş Osman' dizisindeki rolüyle 'e verildi.

"Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" ödülünü 'Kuruluş Osman'da karakterini canlandıran alırken, dizide karakterini canlandıran ise "Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülünü kazandı.

"Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü ise 'Kuruluş Osman'ın minik yıldızı 'ya gitti. Kara, ödülünü yakın zamanda kaybettiği babasına armağan ettiğini söyledi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü karakteriyle 'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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