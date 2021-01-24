HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Azize'den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden Azize'yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder. Bu sırada Cihan ise Yaren'i koruyabilmek için Azize'ye karşı bir oyun kurar. Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olur. Füsun'a engel olmak isteyen Azize, Hazar'ı ve Miran'ı koruyabilmek için hayatını ortaya koyarken Miran ise Dilşah'ın tek isteğini yerine getirmek üzere yola çıkar. Fakat onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır.

HERCAİ 56. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

HERCAİ DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.