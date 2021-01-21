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Kuruluş Osman'da yüreklere dokunan sahne! Bamsı Bey ve Cerkutay’ın sohbeti duygulandırdı

'ın 42. yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman'ın 42. yeni bölümünde ve Cerkutay’ın Hz. Muhammed (S.A.V.) hakkındaki sohbeti dizinin hayranları tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Kuruluş Osman 42. yeni bölüm özel sahneleri ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 21.01.2021
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Kuruluş Osman'da yüreklere dokunan sahne! Bamsı Bey ve Cerkutay’ın sohbeti duygulandırdı

Kendisini namaz kılarken izleyen Cerkutay'ın meraklı sorularına yanıt veren Bamsı Bey, "Osman Bey bile onun adını duyunca ürperir, hüzünlenir, nedendir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Çünkü o iki cihanın sultanıdır. Bazı geceler aç yatar, hırkasını kendi tamir eder, karnını bir avuç hurma ve sütle doyururdu. Cerkutay; en büyük sultanlık insanların kalplerindedir. En büyük sultan gönüllerde hüküm sürendir. Gerçek fetih kalplerin kilitlerini açmaktır. İşte o böyle bir sultandı. Merhametliydi, kırık gönüllüydü, ümmeti için endişe eder ve çocukları severdi."

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Cerkutay'ın "Cerkutay çok kötülük yaptı. İnsanları öldürdü, çocukları öldürdü. Beyim O beni sevmeyecek değil mi?" sözleri üzerine Bamsı Bey, "Tövbe edeceğiz Cerkutay, gözlerimiz yaşaracak, af dileyeceğiz. Çocukları, kadınları, ağaçları, hayvanları, Hakk'ın var ettiği her şeyi seveceğiz, o vakit o da bizi sever. Öte dünyada sancağının gölgesine davet eder" yanıtını verdi.

Bamsı Bey'in bu sözleri Cerkutay'ı olduğu kadar seyirciyi de duygulandırdı ve sosyal medya bu duygusal sahneye beğeni dolu yorumlarla karşılık verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 42'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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