Maraşlı ilk bölüm canlı izle | Maraşlı yeni bölüm canlı izle
Maraşlı 1. yeni bölüm canlı izle! | ATV'nin yeni dizisi Maraşlı bomba gibi bir ilk bölümle yayın hayatına merhaba dedi. Fragmanlarıyla diziseverlerden tam puan alan Maraşlı, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi şimdiden araştırılmaya başlandı. Maraşlı yeni bölüm canlı izle linkini ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…