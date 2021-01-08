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Hizmet İhracatçıları Birliği’nden atv’ye Ödül

Türkiye’de “Dizi ’de izlenir” sloganını her defasında yenileyip birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor.

MEDYA
Giriş Tarihi: 08.01.2021 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021
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Hizmet İhracatçıları Birliği’nden atv’ye Ödül

Son 10 yılda hızlı bir büyüme yakalayan dizi endüstrisine yurtdışındaki ilgi büyüyor. Çekim kalitesi ve sanatsal değeri açısından da çıtayı yükselten atv dizileri Türkiye'den sonra yurtdışı pazarında da oldukça ilgi görmeye devam ediyor.

Bu bağlamda her yıl Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve Hizmet İhracatçılarına verilen ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. atv ise Türkiye çapında, 2019 yılında, en çok ihracat yapan şirketler arasında, "Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri Sektörü" ikincisi oldu!

Hizmet İhracatçıları Birliği, hizmet ihracatına en çok katkıda bulunan, 2019 yılı nezdinde 18 kategoride ilk üçe giren 54 firmayı ödüllendirdi. 100'ü aşkın ülkeye dizi ihracatı yapan atv, ihracatta ülke olarak hedeflenen büyümeye katkı sağlamaya devam ediyor.

Yayınladığı dizilerle adından çokça söz ettiren atv, 'Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri' kategorisinde ikinci seçildi ve ödüle layık görüldü. Her yıl düzenlenen ve şampiyonların ödüllerinin verildiği ödül töreni, bu yıl pandemi sebebiyle yapılamadı.

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