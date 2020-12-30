30 Aralık 2020, Çarşamba
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Atv yılbaşı akşamı Milyoner ile eğlendirecek

’nin sevilen yarışma programı , yılbaşı akşamında da izleyicilere eğlenceli akşamlar yaşatacak. ’nun sunuculuğunda, Türkiye’nin en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster” yılbaşı özel bölümü ile çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

MEDYA
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Atv yılbaşı akşamı Milyoner ile eğlendirecek

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00'de atv'de!

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