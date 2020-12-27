MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE BU HAFTA

Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Maria'nın ve Mustafa'nın hayatını alt üst edecek bu kötü sürpriz ne olacaktır? Şahin ailesini geri kazanmak için elinden geleni yapar ancak İclal hala çok kırgındır. İclal, Şahin'i affedecek midir? Rüzgar, Nisan'a aylar önce verdiği sözü tutmak için büyük bir yükün altına girer. Mustafa'nın da yardımlarıyla gerçekleşen bu sürpriz sadece Nisan'ı mutlu etmekle kalmaz, tüm aileyi bir araya toplar. Nadire'nin Nihat'tan aldığı mesaj, ikilinin yepyeni bir hayata başlamasının ilk adımı olur. Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar.

MARİA İLE MUSTAFA 17. YENİ BÖLÜM İZLE

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Görkem'in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır. İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir? Mustafa, Görkem'den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem'e ulaşacakken Görkem'in yeni planı ne olacaktır? Maria, Görkem'i Nesrin'le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.